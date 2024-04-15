كل ماتريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، اليوم في القمة التي تحمل رقم 127، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

ويتواجد فريق الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، ويملك في رصيده 21 نقطة جمعهم من خوضه 10 مباريات، حيث فاز المارد الأحمر في 6 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، بينما هُزم مرة واحدة.

وفي المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة حصيلة 12 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، بين خسر الأبيض في 4 مرات.

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك:

الموعد:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

طاقم التحكيم:

وكان الاتحاد المصري أسند إدارة مباراة القمة للحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه كلا من من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح.

وأحمد الغندور حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكما لتقنية الفيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد ثان.

القناة الناقلة:

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك:

ويعلق على أحداث المباراة كلا من أيمن الكاشف، ومؤمن حسن.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك:

التقى فريقي الأهلي والزمالك 248 مرة في جميع المسابقات، بواقع 126 في بطولة الدوري، و33 في كأس مصر، و42 في دوري القاهرة، و9 مرات في دوري أبطال أفريقيا، وكأس السلطان حسين 6 مرات، والسوبر المصري 8 مرات، والسوبر الأفريقي مرة واحدة

فيما واجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في 23 مباراة ودية، حيث فاز فيهم المارد الأحمر 11 مرة، مقابل فوز الأبيض 8 مرات، وسيطر التعادل في 4 مباريات.

ويشير تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، إلى تفوق كاسح للمارد الأحمر، حيث فاز في 109 مرة، مقابل 59 فوز للأبيض، وفرض التعادل كلمته في 80 لقاء.