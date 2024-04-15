قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي في مباراة الإياب، المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بثلاث أهداف لمثلهم، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

قائمة ريال مدريد لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أندري لونين، فران جونزاليس، كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، توني كروس، فيدريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: روديجو، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، خوسيلو.