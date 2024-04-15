بشرى سارة من أبل لمستخدمي آيفون

أعلنت شركة “أبل” عن تغييرات جذرية في سياستها للإصلاحات الذاتية لهواتف “آيفون”، حيث أطلقت برنامجًا جديدًا يتيح للمستخدمين إمكانية إصلاح هواتفهم بأنفسهم باستخدام قطع غيار جديدة أو مستعملة.

يتيح البرنامج الجديد لملاك الآيفون في الولايات المتحدة وبلدان أخرى إصلاح أجهزتهم في المنزل، وذلك بعدما كانت “أبل” تفرض قيودًا صارمة على استخدام الأجزاء المعتمدة منها خلال عمليات الإصلاح.

ومع هذا التحول، سيتمكن المستخدمون الآن من استخدام قطع الغيار الأصلية المستعملة بالإضافة إلى الجديدة، وسيكون بإمكانهم إصلاح العديد من المشكلات بما في ذلك الشاشات والبطاريات والكاميرات.

ومن بين الأمور التي لاحظها المستخدمون هو أن عملية الإصلاح الذاتي مازالت تتطلب تواصلًا مع “أبل” للحصول على قطع الغيار والأدوات اللازمة، مع تأكيد الشركة على أهمية استخدام الأجزاء الأصلية والتأكيد على الأمان والجودة في عمليات الإصلاح.

هذا التحول يأتي في إطار جهود الشركة لتوفير خيارات إصلاح شاملة ومرنة لمستخدميها، مما يعزز مفهوم الاستدامة ويوفر فرصًا أكبر للمستخدمين للحفاظ على أجهزتهم بشكل أفضل ولفترات زمنية أطول.