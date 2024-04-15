مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا مهددة بالتأجيل

أصبحت مباراة الهلال والعين في بطولة دوري أبطال آسيا، المقرر لها غدًا الثلاثاء في ذهاب دور نصف النهائي، مهددة بالتأجيل.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره العين، في المباراة التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط فأن مباراة الهلال والعين قد تتأجل بسبب سوء الأحوال الجوية والمناخية التي ستدخلها دولة الأمارات، اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد إن المسؤولين في المسابقات الآسيوية على علم بالمخاطر المناخية، لكن المباراة قائمة في وقتها حتى الآن.

ويتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة في الإمارات وعُمان في الساعات القليلة القادمة، الأمر الذي يهدد سلامة اللاعبين ويجعل المباراة تقام بظروف غير مناسبة.

وكان الهلال تأهل للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي نفس السياق نجح فريق العين في الصعود لدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تخطي عقبة النصر بركلات الترجيح 3/1.