الطائي يعلن تعيين ليوناردو راموس مدربًا للفريق

أعلن نادي الطائي عن التعاقد مع المدرب الأورجوياني ليوناردو راموس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين راموس خلفًا للمدرب الروماني لورينتيو ريجيكامب، التي تمت إقالته بسبب سوء نتائج فريق الطائي.

وأوضح الطائي عبر الحساب الرسمي على منصة “أكس” بأن راموس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم جديد.

ونشر الطائي عبر حسابه الرسمي كالتالي: “أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدرب الأورغوياني ليوناردو راموس (54) عام)، والذي سيقود مع طاقمه الفني تدريبات الفريق الأول خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2023 – 2024 ، بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد للموسم الرياضي المقبل”.

راموس حاصل على رخصة البرو التدريبية، وسبق أن خاض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الاتفاق في الموسم 2018-2019، فيما درب فرقا في الدوريات المكسيكي والإكوادوري والتشيلي والأورغوياني، وكان آخر فريقين دربهما في الدوري الأورغوياني الممتاز فريقي بينيارول ومونتفيديو.

جدير بالذكر أن الطائي يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 23 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 16 مرة.