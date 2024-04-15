الوقت المثالي في اليوم لممارسة الرياضة لتقليل خطر الوفاة المبكرة

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة في المساء يمكن أن تُقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة كبيرة.

قام باحثون من جامعة سيدني بتحليل بيانات أكثر من 30 ألف شخص يعانون من زيادة الوزن على مدار ثماني سنوات، ووجدوا أن أولئك الذين مارسوا الرياضة في المساء كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 61٪.

كما وجدت الدراسة أن ممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم أفضل من عدم ممارستها على الإطلاق، حيث ارتبط النشاط البدني في الصباح وبعد الظهر بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعتقد أن التمارين الرياضية المسائية تساعد على تحسين تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وتقلل من الالتهابات، وتُحسّن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولا يمكنها إثبات أن ممارسة الرياضة في المساء تسبب انخفاضًا في خطر الوفاة.

ومع ذلك، فإن النتائج تُقدم دليلاً إضافيًا على فوائد النشاط البدني للصحة العامة، وتُشجع على جعل ممارسة الرياضة جزءًا من روتينك اليومي، خاصةً في المساء.

نصائح لممارسة الرياضة في المساء:

ابدأ ببطء: إذا كنت جديدًا على ممارسة الرياضة، فابدأ بتمارين خفيفة قصيرة وزد تدريجيًا من مدة وكثافة التمارين بمرور الوقت.

اختر نشاطًا ممتعًا: من المرجح أن تلتزم بممارسة الرياضة إذا كنت تستمتع بما تفعله. جرّب أنواعًا مختلفة من التمارين حتى تجد ما يناسبك.

مارس الرياضة مع صديق أو شريك: يمكن أن يساعدك وجود شخص آخر على البقاء متحفزًا ومحاسبة نفسك.

اجعلها روتينية: حدد وقتًا محددًا لممارسة الرياضة كل يوم والتزم به قدر الإمكان.

استمع إلى جسدك: إذا كنت تشعر بالتعب أو الألم، فتوقف واستريح. لا تجبر نفسك على ممارسة الرياضة عندما لا تكون على ما يرام.

وأخيرًا، تذكر أن أي حركة أفضل من لا شيء. حتى مجرد بضع دقائق من النشاط البدني يمكن أن يكون لها فوائد صحية.