لجنة الحكام تعاقب الحربي والطريس بسبب نادي الشباب

فرضت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على الحكمين سلطان الحربي وخالد الطريس.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن لجنة الحكام قررت إيقاف سلطان الحربي وخالد الطريس، عن إدارة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن، وذلك بعد شكوى نادي الشباب ضد الثنائي المذكور.

وأشارت الصحيفة إلى لجنة الحكام عقدت اجتماع مع إدارة الشباب، وعرض نادي الليوث بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بمباريات الفريق الأول لكرة القدم في الجولتين الماضيتين.

وأوضحت إلى أن الثنائي أثر بطريقة مباشرة نتائج الفريق، أبرزها إلغاء هدف البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب في مباراة الطائي، التي تولى إدارتها الحربي، وساعده من غرفة الفيديو الطريس.

وأكدت بأن اللجنة اعترفت بخطأ الحكمين في إلغاء هدف كاراسكو، وفرضت عقوبة على الثنائي بإيقافهما عن إدارة مباريات الجولة القادمة.

وعلى الجانب الآخر طالب نادي الشباب بعدم إسناد مباريات الفريق الأول، في الفترة القادمة إلى الثنائي المذكور.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره أبها في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الشباب يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز الليوث في 8 مواجهات، وتعادل في مثلهم، بينما تعرض للهزيمة 11 مرة