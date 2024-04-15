وصول وزير الخارجية إلى إسلام آباد لتعزيز العلاقات مع باكستان

عند وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفدًا سعوديًا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الروابط الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يبحث الوزير الأمير فيصل بن فرحان مع المسؤولين الباكستانيين سبل تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.