وصول وزير الخارجية إلى إسلام آباد لتعزيز العلاقات مع باكستان

عند وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفدًا سعوديًا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الروابط الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وخلال الزيارة، من المقرر أن يبحث الوزير الأمير فيصل بن فرحان مع المسؤولين الباكستانيين سبل تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى عاصمة باكستان إسلام آباد؛ لترؤس وفد المملكة رفيع المستوى في زيارته الرسمية الهادفة إلى تعزيز العلاقات المشتركة#الإخبارية pic.twitter.com/BRkdJoqeLq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2024