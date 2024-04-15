“الأمن البيئي” تُشهر بمواطن مارس الصيد غير المرخص في محمية الملك عبد العزيز

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مخالف لنظام البيئة، ارتكب مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية.

وقد صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة المدينة المنورة، تمكنت من القبض على المواطن “فهد سليم العميري”، لارتكابه مخالفة صيد 7 كائنات فطرية.

جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تُجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة صيد الضب 3 آلاف ريال.

وأهابت القوات في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.