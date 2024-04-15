آل عاتي لـ”الوئام”: بيان السعودية بشأن التوترات الأخيرة حاسم

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    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
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    معرض ركن تكوين

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  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
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    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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  • 11 - 16
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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    12:00
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    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    معرض الأغذيه السعودي

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
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    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
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15 أبريل 2024

آل عاتي لـ”الوئام”: بيان السعودية بشأن التوترات الأخيرة حاسم

دوليات
آل عاتي لـ”الوئام”: بيان السعودية بشأن التوترات الأخيرة حاسم

الوئام – خاص

أصدرت السعودية بيانا حاسما حيال الأوضاع المشتعلة في المنطقة عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث دعت الأطراف كافة للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

بيان اتّسم بالجدية

يقول مبارك آل عاتي، المحلل السياسي، إن “بيان السعودية بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل، اتسم بالجدية والمصداقية، وانطلق من موقع المملكة كقائد للعمل العربي والإسلامي، ومن حرصها أيضا على أمن واستقرار المنطقة وسعيها الدائم لتحقيق السلام الدولي، ولأنها تدرك بأن المنطقة العربية تقع على بارود يكاد ينفجر في أي لحظة”.

ويُضيف مبارك آل عاتي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “السعودية أكدت على أن أي تهوّر باستخدام الآلة العسكرية كفيل بتفجير الموقف في المنطقة، وبالتالي ستدفع الدول والشعوب كثيرا من المآسي، لذلك الموقف السعودي واضح في الدعوة لضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة العسكرية لتصفية الخلافات، خصوصا أن المنطقة تعاني اليوم استقطابات دولية كبيرة جدا، نظرا لأهميتها وموقعها الجيوسياسي واستراتيجياتها”.

ويُتابع: “لذلك نرى أن كثيرا من القوة الإقليمية تتربّص بهذه النقطة، والنقطة الأخرى تكون على محورية مجلس الأمن الدولي، ودوره المفترض في نزع فتيل الأزمات في العالم، وتحديدا في منطقتنا التي عانت وتعاني حقيقة من ويلات الاستقطابات الدولية وويلات النزاعات المستمرة التي تغطي كثيرا من الدول الكبرى التي تسعى لإدارة أزمات المنطقة، وتصدى مجلس الأمن الدولي لمسؤوليات حفظ الأمن الدولي وإصدار قرارات كفيلة بالحد والمنع من هذه النزاعات، مع سعي مجلس الأمن الدولي لممارسة مهماته لحفظ أمن المنطقة بعيدا عن نفوذ الدول الكبرى”.

موقف واضح

ويوضّح آل عاتي: “لذلك موقف السعودية بالغ الوضوح والشفافية وحازم في لغته تجاه هذه الأوضاع المتفجّرة، لذلك رأينا أن مئات الطائرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل لم تصب أي هدف حقيقي، في الوقت الذي أنهت فيه طائرة إسرائيلية مسيّرة واحدة حياة قاسم سليماني ومهدي المهندس، وطائرة إسرائيلية واحدة أنهت حياة 7 جنرالات في القنصلية الإيرانية بدمشق، ولو كانت إيران بالفعل جادة في أخذ الثأر من إسرائيل لاستهدفت المواقع الاستراتيجية”.

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