تفاصيل المران الختامي لـ الهلال استعدادًا لمواجهة العين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره العين، في المباراة التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تأهل للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهد المران متابعة سعادة الرئيس الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، كما تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشرح المدير الفني جورج جيسوس عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب

وفي سياق متصل شارك “عبد الإله المالكي” في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة، وتوجه اللاعبين فور نهاية المران، لمقر إقامتهم تأهبًا لمواجهة الغد.

جدير بالذكر أن فريق العين تأهل لدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تخطي عقبة النصر بركلات الترجيح 3/1.