لجنة الحكام تنفي إيقاف الحكمين الدوليين خالد الطريس وسلطان الحربي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة عقوبة إيقاف الحكمين سلطان الحربي وخالد الطريس.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن لجنة الحكام عاقبت الثنائي المذكور بأيقافهما عن إدارة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وأفادت التقارير بأن إيقاف الحكمين بسبب شكوى نادي الشباب ضدهما، بسبب القرارات التحكيمية في مباراة الطائي، والتي كان أبرزها إلغاء هدف البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب الشباب. طالع التفاصيل.

ونشرت الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: ” لا صحة لما يتم تداوله حول إيقاف الحكمين الدوليين خالد الطريس وسلطان الحربي في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين”.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره أبها في المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الشباب يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز الليوث في 8 مواجهات، وتعادل في مثلهم، بينما تعرض للهزيمة 11 مرة.