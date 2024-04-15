تعليق الدراسة الحضورية بمدارس وجامعات المنطقة الشرقية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة “مدرستي”، ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

كما أعلنت جامعة الملك فيصل تعليق الدراسة، وكذا فرع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الأحساء. وأيضًا تم تعليق الدراسة في فرع التدريب التقني بالمنطقة الشرقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، من احتمالية هطول أمطار رعدية غزيرة على المنطقة الشرقية.