تعليق الدراسة غدًا في عفيف والدوادمي

أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي عفيف والدوادمي تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الثلاثاء، وتحويل )عن بعد( عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن طقس منطقة الرياض.

ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة الرياض، متوقعًا أتربة مثارة وعواصف ترابية في الدرعية والعاصمة وحريملاء وضرما.

وأشار بيان المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر المناطق المفتوحة والطرق السريعة بحالة الطقس، محذرًا من رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة واحيد كيلومتر أو أقل.

كما أعلن المركز استمرار تفعيل درجة الإنذار من حالة الطقس إلى الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.