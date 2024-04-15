خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.

وقال الملك في البرقية: “علمنا بنبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.