فنان العرب محمد عبده يتعرض لوعكة صحية تلغي حفله بالبحرين

أعلنت صفحة مسرح “الدانة” في البحرين، عبر منصة “إكس”، عن إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ، والذي كان مقررًا يوم 19 من الشهر الجاري في البحرين، وذلك عقب تعرض افنان العرب محمد عبده لوعكة صحية.

وفي بيان المسرح جاء: “نحيطكم علمًا بأنه قد تم إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ والذي كان المفترض إقامته في يوم الجمعة، 19 أبريل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.

وأضافت إدارة المسرح: “يتمكن حاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدامه كـ رصيد لشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024”.

كما شاركت صفحة “روتانا لايف” الخبر عبر منصاتها، وكتبت: “تنويه.. تم الغاء حفل فنان العرب والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل، وذلك لظروف الفنان الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.