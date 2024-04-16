“إم آي إس” توصي بتوزيع 24 مليون ريال أرباحًا نقدية عن الربع الأول من 2024

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “ام أي اس” اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2024.

وأوضحت “ام أي اس” في بيان عبر “تداول السعودية” أن إجمالي المبلغ الموزع 24 مليون ريال لعدد 30 مليون سهم، مشيرة إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 8%.

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وأشارت الشركة إلى أنه ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقًا.