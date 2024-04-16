سامسونج تستعيد عرش “الهواتف الذكية” عالمياً

استعادت شركة سامسونج الكورية الجنوبية لقب “ملك” سوق الهواتف الذكية، بعد أن تفوقت على منافستها الأمريكية أبل في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “إنترناشونال داتا كوربوريشن” (IDC).

ووفقًا لبيانات IDC الأولية، فقد ارتفعت شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونج بنسبة 8% تقريبًا في الربع الأول من العام، لتصل إلى 60.1 مليون وحدة، بينما شحنت أبل 50.1 مليون جهاز iPhone.

وتمثل هذه الزيادة عودة سامسونج إلى صدارة السوق لأول مرة منذ الربع الثالث من عام 2021، بعد أن سيطرت أبل على السوق في الربعين الرابع من عام 2021 والثاني من عام 2022.

ويعزى هذا النمو لسامسونج إلى عدة عوامل، بما في ذلك الطلب القوي على سلسلة هواتف Galaxy S23 الجديدة، وإطلاق هواتف Galaxy A-series بأسعار معقولة، وعودة الطلب على الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند.

وعلى الرغم من تراجع أبل إلى المرتبة الثانية، إلا أنها لا تزال قوة رئيسية في السوق، مع شحنها لأكثر من 50 مليون جهاز iPhone في الربع الأول.

ويرجح المحللون أن تستمر سامسونج وأبل في السيطرة على سوق الهواتف الذكية في السنوات القادمة، بينما قد تواجه العلامات التجارية الأصغر صعوبة في المنافسة.