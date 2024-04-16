أمطار غزيرة تشل طرق الإمارات والسلطات تُطالب بالبقاء في المنازل

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما طالبت جموع المواطنين، بإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

ودعت أيضًا كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية في الإمارات، أكدت، في وقت سابق، أن بعض مناطق الدولة تشهد منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار غزيرة مع فرصة سقوط البَرَد.