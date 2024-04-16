شاب يغامر بحياته وينقذ كلبًا جرفه السيل في حائل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شاب في ‎منطقة حائل ينقذ كلبًا صغيرًا من الغرق بعد أن احتجزته السيول أمس الاثنين في وادي السلف

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يقترب من مسار السيول التي تجري بسرعة عالية لسحب أحد الكلبين خارج المياه ثم يعود ليطنأن على الكلب الثاني في تصرف أثار إعجاب الجميع.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ الكلب الصغير من الغرق.

#حائل_الآن #حايل

في موقف بطولي و رائع شاب من حائل بلد الكرم ينقذ كلبه جرفها السيل و يلاقي تشجيع من المتواجدين.

الدنيا مازال فيها الخير الكثير. pic.twitter.com/DbxSEdMWEd — ƘƖƝƓ ԼЄƠ (@Kngl0) April 16, 2024

وهطلت مساء أمس الاثنين أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.