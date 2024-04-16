مُحلل بمركز الأرصاد: حالة الطقس ستشهد استقرارًا في معظم مناطق السعودية

قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي، إنه ستبدأ حالة من الاستقرار في حالة الطقس على معظم مناطق السعودية وسيبقى تأثير المنخفض الجوي على دول الخليج وبخاصة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف “القازنلي” في تصريحات لقناة الإخبارية، إن تأثير الكتلة الهوائية البارزة سيقل تدريجيًا هذا اليوم ومع يوم غدٍ يبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وتابع: “شهدت بعض مناطق المملكة هطول أمطار وبخاصة في المنطقة الشرقية وحائل والقصيم ولكن نتوقع أن تبدأ حالة من الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق السعودية”.