“لدن” توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف “الراجحي” بـ573 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لتمويل الشركة وشركتها التابعة “بلت الصناعية” بإجمالي 573 مليون ريال.

وأوضحت شركة لدن في بيان عبر “تداول السعودية” أنها حصلت على التمويل بتاريخ 15 أبريل الجاري ومدته تتراوح بين عام وحتى 10 أعوام.

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وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة تشمل التنازل عن إيرادات بعض المشاريع الممولة والتنازل عن الايجارات المستقبلية لبرج لدن ورهن عقارات

كما تتضمن الضمانات كفالة بين شركات المجموعة وكفالة شركات من المساهم الرئيسي وسند لامر.

وذكرت أن الهدف من التمويل، هو تمويل رأس المال العامل، وشراء أرض الربوة، وتمويل إنشاء برج لدن على أرض الشركة الواقعة على طريق الملك فهد.