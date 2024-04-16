“السوق المالية” تعلن استيفاء “جنى” لمتطلبات البدء في ممارسة العمل

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء، عن استيفاء شركة جنى الفرص المالية متطلبات البدء في ممارسة العمل، لتقديم خدمة توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضحت الهيئة أن ذلك بموجب قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13 يونيو 2023 لتجربة التقنية المالية لخدمة توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.

اقرأ أيضًا: “لدن” توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف “الراجحي” بـ573 مليون ريال

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.