رئيس باكستان يستقبل وزير الخارجية ووفد السعودية رفيع المستوى

استقبل الرئيس آصف علي زرداري، رئيس باكستان، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى، بمقر الرئاسة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد.

يضم الوفد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

في بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس جمهورية باكستان وتمنياتهما لهُ بموفور السعادة، وللشعب الباكستاني التطور والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات بالمزيد من الرفاه والازدهار.