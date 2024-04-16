الهلال يعلن عن الموعد الجديد لمباراة العين الإماراتي

أعلن نادي الهلال عن الموعد الجديد لمباراة العين الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الهلال في بيانه :

” تلقت شركة نادي الهلال خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ومضيفه “العين الإماراتي”، المقرّر إقامتها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم -بتوقيت مكة المكرمة-، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، إلى يوم غد الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً -بتوقيت مكة المكرمة-؛ وذلك نظير ظروف الأحوال الجوية في مدينة “العين الإماراتية”

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بتأجيل مباراة الهلال والعين بسبب الظروف الجوية.