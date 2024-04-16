فيصل بن فرحان: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع باكستان

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها القوية والوثيقة مع باكستان، مشيرا إلى التزام المملكة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع باكستان.

خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، قال الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تعمل على تقوية الشراكة مع باكستان، مضيفًا: “لدينا وجهة نظر موحدة مع باكستان في مختلف القضايا وسنستغل كل الإمكانيات القائمة لتعزيز العلاقات”.

بدء المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية السعودي والباكستاني في العاصمة الباكستانية #إسلام_آباد

عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/ddOJrxpm4E — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2024

من جانبه أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة عمل الجانبين بشكل وثيق لتسريع المرحلة الأولى من الاستثمارات السعودية في باكستان بموجب الترتيب الجديد.

ووصل بالأمس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة إسلام آباد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار.

ويترأس وزير الخارجية خلال الزيارة الرسمية، وفد المملكة رفيع المستوى، الذي يضم كل من وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ومستشار الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار، إبراهيم المبارك، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.