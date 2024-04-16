746 صفقة بقيمة تجاوزت 871.5 مليون ريال بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، 746 صفقة بقيمة تجاوزت 871.5 مليون ريال لمساحة متداولة بلغت 1648786 متر مربع.

وبلغ أعلى سعر للمتر اليوم الثلاثاء، في البورصة العقارية 87925 ريال للمتر، فيما كان متوسط السعر 528 ريال للمتر.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي النرجس من الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم، بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 51.7 مليون ريال.

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وفي المركز الثاني بالقائمة جاء حي الرمال بقيمة صفقات وصلت لأكثر من 29.2 مليون ريال، ثم حي نمار بقيمة تخطت 9.44 مليون ريال.

وضمت القائمة حي ولي العهد بمكة المكرمة بقيمة وصلت إلى أكثر من 8.9 مليون ريال، يليه في المركز الخامس حي الوسام بقيمة تجاوزت 3.7 مليون ريال.