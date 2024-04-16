مروحيات تتدخل لإنقاذ العالقين في مياه السيول بعمان

تتصدر مشاهد السيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان مواقع التواصل مع استمرار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وأظهرت المقاطع، سحب سوداء تحجب ضوء الشمس في محافظة البريمي، للتحول إلى منطقة مظلمة حيث شهدت المحافظة عواصف قوية مصاحبة بالأمطار.

ووثقت مشاهد من عمليات الإنقاذ عبر المروحيات العسكرية إنقاذ أشخاص كانوا عالقين في المياه، وذلك خلال الحالة الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وتسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في مناطق متعددة بسلطنة عُمان في حدوث سيول مدمرة، حيث أدى المنخفض الجوي في الإمارات وعُمان إلى وفاة 17 شخصًا على الأقل، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.