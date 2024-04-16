التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان الليلة

يلتقي فريق برشلونة الإسبانى مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الثلاثاء، على ملعب “مونتجويك”، معقل البارسا، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى البارسا لتأكيد تفوقه بعد حسم لقاء الذهاب

ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان المباراة، بالتشكيل التالي

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو وأشرف حكيمى.

خط الوسط: أوجارتى، وارن زائير إيمرى وفيتينيا.

خط الهجوم: راموس، مبابي وديمبيلي.

وفي المقابل جاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالى

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو – كوبارسي – أراوخو – كوندي.

خط الوسط: دي يونج – بيدرى – جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوسكي – لامين يامال