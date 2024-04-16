لجنة الانضباط تدرس إيقاف رونالدو مباراتين

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اتجاه لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر لمدة مباراتين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن لجنة الانضباط تدرس إيقاف رونالدو لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بداعي السلوك المشين خلال طرده في مباراة الهلال بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأفادت تقارير صحفية سعودية، بأن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة النصر، للحصول على إفادة كريستيانو رونالدو في واقعة طرده المباشر.

يذكر أن رونالدو تلقى البطاقة الحمراء المباشرة الأولى في مسيرته مع النصر، بعد تعديه بالضرب على مدافع الهلال علي البليهي خلال كرة مشتركة بين الثنائي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.