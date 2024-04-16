مؤشر “تاسي” يغلق على انخفاض 1.6% بتداولات 10.2 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.64% وانخفض 207.91 نقطة، ليقفل عند مستوى 12500.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، 371.1 مليون سهم عن طريق تنفيذ 669.7 ألف صفقة، بقيمة تداول بلغت 10.2 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

خلال جلسة اليوم، تراجعت أسعار أسهم 186 شركة، فيما حققت مكاسب خلال الجلسة 42 شركة فقط.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا هي البحر الأحمر وعذيب للاتصالات وأنبابيب السعودية والكابلات السعودية وسلامة، بنسب تراوحت ما بين 10% و3.28%، وسجلت شركات المتقدمة وعلم وسبكيم العالمية ومجموعة تداول وسابك الأكثر تراجعًا بنسب تراوحت ما بين 5.3% و4.2%.

أما الشركات الأكثر نشاطًا بالكمية هي شمس، والباحة وأرامكو السعودية وباتك والكيميائية، وسجلت شركات فهي أرامكو السعودية وعذيب للاتصالات وأنبابيب السعودية والأهلي، الأكثر نشاطًا بالقيمة.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم متراجعًا 0.9%، بخسائر بلغت 239.21 نقطة، هبطت به إلى مستوى 26309.38 نقطة.