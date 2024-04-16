الزعاق يوضح موعد ارتفاع درجات الحرارة في الدول العربية

صرح الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، بأن شهر الشوال هو الحد الفاصل بين الشتاء والصيف، وهو فصل الربيع الذي له بداية وشدة ونهاية.

وفي تصريحاته لقناة العربية، أضاف الزعاق أن بداية الربيع مع موسم العقارب وشدته في موسم الحميمين ونهايته في موسم الأذرعة، وهما ذراعان الأول يأخذ من آخر الربيع والثانية من أول الصيف ومدتهما 26 يوما، وبانتهائه يتمايز فصل الصيف من الربيع ونودع الأخير في جميع مواسمه.

أما عن ارتفاع درجات الحرارة فتبدأ الارتفاع بالتدريج تباعا مع مرور الأيام وبعد 90 يوما ستتنافس المملكة والكويت والعراق وليبيا والجزائر، حول الدرجة الأحر عالميا.