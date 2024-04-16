الاتحاد يؤمن مستقبل موهبة الفريق

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل عوض الناشري موهبة النمور خلال الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أوصى بتجديد عقد عوض الناشري لاعب مواليد 2002.

وينضم الناشري إلى قائمة المنتخب السعودي الأولمبي التي ستشارك في كأس آسيا بقطر اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد، يتابع سلامة اللاعب بعد الإصابة العضلية الأخيرة التي لحقت به وتعافى منها قبل انضمامه للأخضر.

وأوضحت أن رامون بلانيس وفريق عمله يواصلون البحث والاعتماد على اللاعبين السعوديين صغار السن والموهوبين في استراتيجية واضحة للعميد.