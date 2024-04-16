السعودية تُسجل نموًا قياسيًا في الحركة الجوية خلال 2023 بنسبة زيادة 26%

شهد قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية عامًا استثنائياً تميز بأرقام قياسية غير مسبوقة، حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 112 مليون مسافر خلال عام 2023، مُحققًا نموًا هائلاً بنسبة 26% مقارنة بعام 2022 وأكثر من 8% مقارنة بعام 2019.

وتُشير هذه الأرقام إلى تعافي ملحوظ لقطاع النقل الجوي من تداعيات جائحة كورونا، ليعود إلى مساره الطبيعي ويساهم بشكلٍ فعّال في دعم الاقتصاد الوطني.

ازدياد الرحلات الجوية:

وصل عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2023 إلى 815 ألف رحلة، بزيادة 16% مقارنة بعام 2022.

نمو ملحوظ في الحركة الدولية:

شهدت المملكة نموًا قياسيًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين 61 مليون مسافر، بينما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يتصدر المشهد:

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات، بمعدل 30 رحلة في الساعة.

مطار الملك خالد الدولي في المركز الثاني:

جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة.

مطار الملك فهد الدولي في المرتبة الثالثة:

احتل مطار الملك فهد الدولي المرتبة الثالثة بمعدل 11 رحلة في الساعة.

ازدهار الرحلات الداخلية:

سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين 51 مليون مسافر عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

نمو الشحن الجوي:

شهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023 نموًا تجاوزت نسبته 7% بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022.