تعليق العمل بمطار دبي مؤقتا بسبب عاصفة جوية

أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس” المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وجاء في البيان “بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، وعليه تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى”.

كما حثت الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لتسهيل الحركة، نظراً للازدحام المتوقع وتراكم المياه على الطرقات المؤدية للمطار.