الهلال يتدرب في صالة الجيم بسبب الأمطار

خاض فريق الهلال مرانه اليوم في صالة الجيم بسبب ظروف الأمطار في الإمارات قبل لقاء العين.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة “جورج جيسوس” بتدريبات متنوّعة في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة الفريق، ومحاضرة فنّية؛ تأهبًا لمواجهة “العين الإماراتي” مساء الغد؛ وذلك نظير ظروف الأحوال الجوية.

تلقت شركة نادي الهلال خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ومضيفه “العين الإماراتي”، المقرّر إقامتها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم -بتوقيت مكة المكرمة-، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، إلى يوم غد الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً -بتوقيت مكة المكرمة-؛ وذلك نظير ظروف الأحوال الجوية في مدينة “العين الإماراتية”