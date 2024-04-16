انتبه لأولادك.. الفرق بين التوحّد وفرط الحركة عند الأطفال

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    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
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    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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  • 6 - 9
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  • 6 - 19
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    مهرجان الورد الطائفي 2024

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    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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فريق التحرير

16 أبريل 2024

انتبه لأولادك.. الفرق بين التوحّد وفرط الحركة عند الأطفال

مقالات متخصصة
انتبه لأولادك.. الفرق بين التوحّد وفرط الحركة عند الأطفال

الوئام- خاص

الدكتور محمد عبدالرحمن العسكري – أخصائي التخاطُب وتعديل السلوك

على الأب والأم مراقبة كيف ينتبه طفلهما في نطاق الأسرة، ويعاني المصابون بالتوحّد مِن التركيز على الأشياء التي لا يُحبّونها، مثل قراءة كتاب أو حل لغز، لكن قد يركّزون على الأشياء التي يحبونها، مثل اللعب بلعبة معينة.

أما الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فغالبا ما يكرهون ويتجنّبون الأشياء التي تتطلب منهم التركيز.

يجب أيضا الانتباه إلى مهارات التواصل، لا سيما أنه رغم كون الأطفال الذين يعانون أيا من الحالتين قد يستصعبون التفاعل مع الآخرين، فإن المصابين بالتوحد قد يكون لديهم وعي اجتماعي أقل بالآخرين، وغالبا ما يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وقد لا يتمكّنون من الإشارة إلى شيء يرغبونه، ويجدون صعوبة في التواصل البصري.

مِن ناحية أخرى، قد يتحدث الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه دون توقّف، وقد يقاطعون الكلام عندما يتحدث شخص آخر أو يتداخلون بشكل كبير، أيضا، ضعْ في اعتبارك موضوع الحديث، حيث يمكن لبعض الأطفال المصابين بالتوحّد التحدث لساعات حول موضوع يهتمّون به.

وعادةً ما يحبّ الطفل المصاب بالتوحّد الترتيب والتكرار، لكن الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه قد لا يحب التكرار والترتيب، حتى لو كان ذلك يساعده.

قد يرغب الطفل المصاب بالتوحّد في الحصول على نفس نوع الطعام في مطعمه المفضّل، أو يصبح مرتبطا بشكل مفرط بلعبة أو قميص واحد، ويمكن أن ينزعجوا عندما يتغيّر الروتين، لكن الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لا يحب القيام بنفس الشيء مرة أخرى أو لفترات طويلة.

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