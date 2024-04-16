كاسترو يحدد بديل رونالدو أمام الفيحاء

استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، على بديل القائد كريستيانو رونالدو، في مواجهة الفيحاء، على ملعب الأول بارك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الرياضية” ، فإن كاسترو ينوي الدفع بالمهاجم الشاب مشاري النمر، لتعويض غياب رونالدو الموقوف بعدما حصل على بطاقة حمراء أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر.

وبعد رونالدو المهاجم الأساسي في تشكيل العالمي وهداف الدوري السعودي للمحترفين، ما يجعل مهمة مشاري النمر محفوفة بالضغوط.

وشارك النمر مع العالمي في 9 مباريات هذ الموسم، لكنه فشل في تسجيل أي هدف ولديه تمريرة حاسمة واحدة.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة فيما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.