“الحج والعمرة” تعلن نتائج تقييم أداء الشركات عن مارس

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج تقييم أداء شركات العمرة عن شهر مارس 2024، وذلك مقسمةً بين الأعلى والأقل أداءً، وفق معايير القياس المعتمدة.

ووفق بيان للوزارة، سجل الامتثال والالتزام بين شركات العمرة 70% بينما حققت جودة أداء الخدمات 30% على مؤشر محاور قياس الأداء الكلي.

وتضمنت قائمة الأعلى أداءً شركات:

1. تلبية لخدمات المعتمرين

2. المرجان المتحدة المحدودة

3. ضيافة الحجاز لخدمات الإعاشة (شركة شخص واحد)

4. دار التقوى لخدمات المعتمرين

5. طريق المشاعر لخدمات المعتمرين

6. إسكات البيت لخدمات المعتمرين

7. مجموعة المعمورة الدولية للتجارة

8. وديار المدينة لخدمات المعتمرين

9. التخطيط الدقيق التجارية

10. مادن لخدمات المعتمرين

وتضمنت قائمة الشركات الأقل أداءً:

1. تميزك لهدمات المعتمرين

2. الميعاد السعودية لخدمات المعتمرين

3. ريان الهدى لخدمات المعتمرين

4. أطوار الرائدة لخدمات المعتمرين

5. شركة أركان العمرة

6. عالم الأحلام لخدمات المعتمرين

7. الأجواء الذهبية لخدمات الطيران المساندة المحدودة

8. آثار الصور لخدمات المعتمرين

9. غالي الحجاز لخدمات المعتمرين

10. مواكب الخير (شركة ذات مسؤولية محدودة)