محمد الهويش يُدير ذهاب نهائي “غرب كأس الاتحاد الآسيوي”

يترقب عشاق كرة القدم في منطقة غرب آسيا، مساء الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين العهد اللبناني و النهضة العُماني، في ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي بمدينة كربلاء العراقية.

يُدير هذه المباراة الحاسمة طاقم تحكيم سعودي مُميّز بقيادة الحكم الدولي محمد الهويش، الذي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الهامة على المستوى القاري والدولي.

ويُساعده في مهمته كل من خلف الشمري و ياسر السلطان كحكمين مساعدين، بينما يتولى فيصل البلوي مهام الحكم الرابع، وسيُراقب المباراة الخبير السوري محمد المصري.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة الفائز من نهائي منطقة الشرق، الذي سيجمع بين أبديش عطا القرغيزي من قرغيزستان و سنترال كوست مارينرز من أستراليا، في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستُحدد هوية بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024.