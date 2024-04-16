إنذار أحمر من الأرصاد: عواصف ترابية في ذعبلوتن بالمنطقة الشرقية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في محافظة ذعبلوتن بالمنطقة الشرقية، متوقعًا أتربة مثارة وعواصف ترابية في كامل المحافظة.

وقد حذر بيان المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة واحد كيلومتر أو أقل.

كما أعلن المركز استمرار تفعيل درجة الإنذار من حالة الطقس إلى الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة الرياض، متوقعًا أتربة مثارة وعواصف ترابية في الدرعية والعاصمة وحريملاء وضرما.

وأشار بيان المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر المناطق المفتوحة والطرق السريعة بحالة الطقس، محذرًا من رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة واحيد كيلومتر أو أقل.

كما أعلن المركز استمرار تفعيل درجة الإنذار من حالة الطقس إلى الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.