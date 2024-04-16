رابطة الأندية المصرية تعاقب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

فرضت رابطة الأندية المصرية غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 50 ألف جنيه بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت الاثنين، والتي كسبها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وذكر بيان صادر عن رابطة الأندية، أن العقوبة تشمل إيقاف عمرو أبو العز، مدير إداري نادي الزمالك، لمباراتين، وعدم مشاركة مصطفى حسين “ميلا”، عامل الفريق، في أربع مباريات قادمة.

ويأتي ذلك القرار بعد مراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة، والتي أكدت قيام مسؤولي الزمالك وعامل الفريق بسحب وإخفاء الكرات من الملعب بشكل متعمد في محاولة لإضاعة الوقت خلال المباراة.