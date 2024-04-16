باحث سياسي لـ”الوئام”: ردّ إسرائيل على الهجوم الإيراني يعزز شعبية نتنياهو

الوئام – خاص

تتزايَد التكهنات بشأن إمكانية رد الحكومة الإسرائيلية على الهجوم الأخير لإيران، حيث شنّت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ردًا على استهداف قنصليتها في سوريا.

شعبية نتنياهو

من جانبه، يقول علي رجب، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن “رد إسرائيل على الهجوم الإيراني يعزّز شعبية نتنياهو في إسرائيل، حيث سيظهر حينها كقائد قوي ومتمكّن يحمي أمن البلاد”.

ويضيف علي رجب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الهجوم الإيراني الأخير يمكّن نتنياهو من الحصول على دعم دولي أكبر لإسرائيل، حيث يتفهم العديد من الدول الغربية التهديد الذي تواجهه إسرائيل من قبل إيران، باعتباره تهديدا لهذه الدول أيضا”.

رؤية الرأي العام العالمي

يتابع الباحث في الشؤون الإيرانية: “قد يؤدّي الهجوم الإيراني إلى تغيير رؤية الرأي العام العالمي بشأن إسرائيل، حيث يمكن أن يؤثّر في التقدير العالمي لجهودها في الدفاع عن نفسها بعد الصراع في غزة”.

يُذكر أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قال إن واشنطن لا تريد أن ترى أي تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران، لكنها تواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

ويتابع في وقت سابق: “في الساعات الـ36 الماضية، قمنا بتنسيق رد دبلوماسي، في محاولة لمنع التصعيد، القوة والحكمة يجب أن تكونا وجهين مختلفين لعملة واحدة”.