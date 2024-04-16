فؤاد عبد الواحد يطلق “مجنون” بالتعاون مع الموسيقار طلال

بعد نجاح حفله ضمن فعاليات “مهرجان دار الزين 2024” في مدينة العين بالإمارات، انضم الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد إلى الموسيقار الدكتور طلال، في أغنية وفيديو كليب جديد، بعنوان “مجنون”، طُرِح خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر علي مساعد، ووزعتها موسيقيًا شركة “سيروس”، بينما تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دولة تركيا، وهي من إخراج بسام الترك، واستمر تصويرها لمدة يومين.

عُرِضت الأغنية عبر قناة “روتانا” على موقع “اليوتيوب”، وأصبحت متاحة عبر جميع المنصات الإلكترونية للموسيقى.

حفل مهرجان دار الزين

وفي عيد الفطر، أحيا فؤاد عبد الواحد رفقة الفنانة اللبنانية يارا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات “مهرجان دار الزين 2024” في مدينة العين بالإمارات، حيث حظيا بتفاعل جماهيري، وتنقلا بين مجموعة من أغنياتهما التي أداها الجمهور معهما.

وينشغل فؤاد عبد الواحد، خلال الفترة الحالية، بإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بعد الإمارات، بين السعودية في مدينتي جدة والرياض، وبين دولة الكويت.