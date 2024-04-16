منخفض المطير الجوي يجتاح دول الخليج بأمطار غزيرة

شهدت بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في بعض المناطق.

وتأثرت بشكل خاص سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث هطلت أمطار غزيرة بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وقد نجمت عن هذه الأمطار الغزيرة العديد من الأضرار المادية والبشرية، حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في حوادث غرق، كما تضررت العديد من المنازل والمنشآت والبنى التحتية.

في الإمارات:

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن آمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية.

وشهدت العديد من المدن الإماراتية نظام العمل والدراسة عن بعد، كما تأثرت بعض الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي.

في عُمان:

استمرت غزارة الأمطار على عموم محافظات سلطنة عُمان الشمالية، وتركزت غزارتها على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة.

وتوقعت هيئة الطيران المدني العماني استمرار الأمطار الرعدية غداً الأربعاء، مع بدء الانحسار التدريجي لتأثيرات المنخفض من مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس.

وقررت وزارة التربية والتعليم العمانية استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع المحافظات باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، وذلك ليوم الأربعاء، على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024.

في السعودية:

حثت المديرية العامة للدفاع المدني سكان شرق المملكة على الابتعاد عن مناطق تجمع السيول والأودية، وتجنب السباحة فيها بسبب الخطر الذي قد تشكله.

كما دعت إلى اتباع التعليمات الرسمية والإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى يوم غد الأربعاء.

توقعات باستمرار تأثير “منخفض المطير”

من المتوقع أن يستمر تأثير “منخفض المطير” على دول الخليج خلال الأيام القليلة القادمة، مع بدء الانحسار التدريجي له من مساء يوم الأربعاء.