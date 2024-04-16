منخفض المطير الجوي يجتاح دول الخليج بأمطار غزيرة

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

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    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

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  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

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  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

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    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

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  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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    المستقبل الذكي

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    مايو - مايو

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    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    12:00
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    مايو - مايو

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    معرض الأغذيه السعودي

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
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    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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فريق التحرير

16 أبريل 2024

منخفض المطير الجوي يجتاح دول الخليج بأمطار غزيرة

دوليات
منخفض المطير الجوي يجتاح دول الخليج بأمطار غزيرة

شهدت بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية منخفضًا جويًا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في بعض المناطق.

وتأثرت بشكل خاص سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث هطلت أمطار غزيرة بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وقد نجمت عن هذه الأمطار الغزيرة العديد من الأضرار المادية والبشرية، حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في حوادث غرق، كما تضررت العديد من المنازل والمنشآت والبنى التحتية.

في الإمارات:

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن آمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية.

وشهدت العديد من المدن الإماراتية نظام العمل والدراسة عن بعد، كما تأثرت بعض الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي.

في عُمان:

استمرت غزارة الأمطار على عموم محافظات سلطنة عُمان الشمالية، وتركزت غزارتها على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة.

وتوقعت هيئة الطيران المدني العماني استمرار الأمطار الرعدية غداً الأربعاء، مع بدء الانحسار التدريجي لتأثيرات المنخفض من مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس.

وقررت وزارة التربية والتعليم العمانية استمرار تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع المحافظات باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، وذلك ليوم الأربعاء، على أن تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024.

في السعودية:

حثت المديرية العامة للدفاع المدني سكان شرق المملكة على الابتعاد عن مناطق تجمع السيول والأودية، وتجنب السباحة فيها بسبب الخطر الذي قد تشكله.

كما دعت إلى اتباع التعليمات الرسمية والإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى يوم غد الأربعاء.

توقعات باستمرار تأثير “منخفض المطير”

من المتوقع أن يستمر تأثير “منخفض المطير” على دول الخليج خلال الأيام القليلة القادمة، مع بدء الانحسار التدريجي له من مساء يوم الأربعاء.

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