بـ 112 مليون مسافر.. تعافي قطاع النقل الجوي في السعودية

الوئام – خاص

يتمتع قطاع النقل الجوي في السعودية بإمكانات هائلة تضمن له النجاح والنمو لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 حيث تهتم الدولة بتطوير المطارات وإنشاء مطارات جديدة وكذلك شركات طيران إضافية والتوسع في عدد الرحلات الدولية الأمر الذي قاد إلى تعافي قطاع النقل الجوي حيث استقبلت مطارات المملكة أكثر من 112 مليون مسافر خلال عام 2023 بزيادة قدرها 26% عن العام الذي سبقه.

عوامل نجاح قطاع الطيران السعودي

هناك العديد من المقومات التي تساعد على نجاح قطاع الطيران في السعودية من بينها ما يلي:

زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة

حيث استقبلت السعودية خلال عام 2023 أكثر من 100 مليون مسافر وهو الرقم الذي كان من المستهدف تحقيقه خلال عام 2030 لكن تم الوصول إليه قبل حوالي 6 سنوات من عام نهاية الرؤية الأمر الذي أدى إلى رفع الرقم المستهدف إلى 150 مليون زائر سنويًا.

التوسع في عدد الرحلات الدولية

فقد توسع العديد من شركات الطيران السعودية في تسيير الرحلات الدولية بما يوفر خيارات متعددة للسفر أخذًا في الاعتبار توفير درجات مختلفة من التذاكر لتلبي كافة الرغبات حيث بلغ عدد الرحلات الدولية في 2023 حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16 % مقارنة بعام 2022م.

نمو عدد المسافرين دوليًا

وشهد العام الماضي أيضا نمو عدد المسافرين القادمين إلى السعودية جوًا سواء لحضور الفعاليات الفنية أو الترفيهية أو الرياضية أو العمل داخل السعودية حيث استقبلت مطارات المملكة 61 مليون مسافر عبر 394 ألف رحلة دولية.

نمو عدد المسافرين داخليًا

كما شهد العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية الداخلية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات السعودية.

الموقع الجغرافي المتميز

تقع السعودية في منطقة وسط بين قارات العالم القديم كما أن المسافة بينها وبين أوروبا وأمريكا عبر الطيران لا تستغرق ساعات طويلة ما جعلها وجهة مفضلة للمسافرين حول العالم.

حجم سوق السفر

وفقًا للإحصائيات الحديثة يبلغ عدد سكان السعودية أكثر من 35 مليون نسمة، مع نمو سكاني مطرد يتوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة، وهذا العدد الكبير من السكان يمثل سوقًا ضخمًا لخدمات النقل الجوي.

القوة الشرائية

تشهد السعودية زيادة في حجم الطلب على السفر الجوي ومع ارتفاع مستوى الدخل في السعودية، يزداد الطلب على السفر الجوي لرحلات العمل والسياحة في الداخل والخارج.

تنوع عروض شركات الطيران

تتنافس شركات الطيران في السعودية لجذب أكبر شريحة من المسافرين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والأسعار، مما يلبي احتياجات مختلف المسافرين على مدار العام بصفة عامة وخلال فترة العروض والتخفيضات بصفة خاصة.

تطوير المطارات

تشهد السعودية حركة نمو واسعة في المطارات سواء على صعيد تطوير صالات السفر القائمة أو استحداث صالات جديدة الأمر الذي رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات حيث تصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية من حيث عدد الرحلات بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي إلى 11 رحلة في الساعة.

التوسع في المطارات وشركات الطيران

يساهم التوسع في المطارات وشركات الطيران في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 حيث أطلقت السعودية شركة طيران الرياض التي تعد أحدث شركات النقل الجوي السعودي بمعايير عالمية، أسسها صندوق الاستثمارات العامة بالإضافة إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي الذي سيكون أكبر مطارات العالم.

نمو حجم الشحن الجوي

وبالتزامن مع كل ذلك شهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023م نموًا تجاوزت نسبته 7 % بإجمالي نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022م.