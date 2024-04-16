باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا على برشلونة بنتيجة 4-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي.

تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي بتسجيله هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أضاف كل من عثمان ديمبلي وفيتينيا هدفًا.

شهدت المباراة طرد كل من رونالد أراوخو مدافع برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني.

كانت مباراة الذهاب في البارك دي برانس قد انتهت بفوز برشلونة 3-2.

وعكس بوروسيا دورتموند خسارته ذهابًا في مدريد أمام أتلتيكو مدريد بفوزه إيابًا بنتيجة 4-2، ليحجز مكانًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل كل من يوليان براندت وإيان ماتسن ونيكلاس فولكروغ ومارسيل سابيتزر أهداف دورتموند، بينما سجل ماتس هوميلز (بالخطأ) وأنخيل كوريا هدفي أتلتيكو مدريد.