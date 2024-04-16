المنتخب السعودي تحت 23 يسحق طاجيكستان في افتتاح مشواره بكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي اليوم مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بفوزه على منتخب طاجيكستان بأربعة أهدف مقابل هدفين، خلال مواجهتهما على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

سجل رباعية الأخضر، ريان حامد في الدقيقة 17، وأحرز هيثم عسيري الهدف الثاني بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعزز أيمن يحي النتيجة بالهدفين الثالث والرابعة عند الدقيقين 55 و 61.

فيما سجل هدفي طاجيكستان رسلان كايلوف في الدقيقة 23، و رستم سويروف بالدقيقة 64.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب السعودي على أول ثلاث نقاط في البطولة متصدراً المجموعة، وبفارق الأهداف عن ثاني المجموعة تايلاند التي فازت على العراق “الثالث” بهدفين دون رد، بينما احتل منتخب طاجيكستان المركز الأخير.