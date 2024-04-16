دماء ومطرقة مكسورة تقود لكشف لغز اختفاء امرأتين في أوكلاهوما الأمريكية

ألقي القبض على أربعة أشخاص، ووجهت إليهم تهمة القتل، فيما يتعلق باختفاء امرأتين في ولاية أوكلاهوما، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية. وقال مسؤولون إنه تم العثور أيضًا على رفات جثتين على الرغم من أنه لم يتم التعرف عليهما بعد.

شوهدت فيرونيكا بتلر البالغة 27 عامًا، وجيليان كيلي البالغة من العمر 39 عامًا معًا في سيارة عُثر عليها لاحقًا مهجورة على الطريق السريع في جزء ريفي من مقاطعة تكساس، بأوكلاهوما. وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت هناك فرصة لأن تكون المرأتين لا تزالان على قيد الحياة، قال هانتر ماكي، المتحدث باسم مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما: “لا”.

وتم اعتقال تاد بيرت كولوم – 43 عامًا، وتيفاني ماشيل آدامز – 54 عامًا، وكول إيرل تومبلي – 50 عامًا، وكورا تومبلي – 44 عامًا، جميعًا ووجهت إليهم تهمتين بالقتل من الدرجة الأولى والاختطاف وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.

ما الرابط بين المتهمين والمرأتين؟

وقال “ماكي” إنه لم تكن هناك مقاومة من المشتبه بهم عندما تم اعتقالهم. وأضاف: “كان هناك قلق، لكننا ممتنون للغاية لأنه لم يصب أحد بأذي، ولم يصب أحد خلال هذه العملية”.

ووفقًا لشهادة خطية غير مختومة ، فإن آدامز هي جدة الأب لأطفال بتلر، وكان الاثنان متورطين في معركة حضانة. وكان كالوم وآدامز على علاقة، وفقًا للإفادة الخطية.

ووفقًا للسلطات، ينتمي المشتبه بهم الأربعة إلى مجموعة مناهضة للحكومة كانت تجتمع بانتظام في منزل تومبلي ومواقع أخرى، وحاولت المجموعة قتل بتلر من قبل، وفقًا لشاهد مراهق تحدث إلى المحققين.

وقال “ماكي” إن السلطات لا تبحث عن أي مشتبه بهم إضافيين. وأضاف: “تلقينا باستمرار العديد من النصائح واستخدمناها طوال العملية التي استمرت 14 يومًا من أجل العثور على هاتين الجثتين، ثم اكتشاف والعثور على المسؤولين عن هذه الجريمة”.

آخر مشاهدة للمرأتين

وشوهدت بتلر وكيلي آخر مرة تسافران معًا في سيارة في 30 مارس قبل اختفائهما، وفقًا لتنبيه الأشخاص المفقودين الصادر عن إدارة شرطة مقاطعة تكساس. لقد سافروا من مكان قريب في كانساس لاصطحاب أطفال بتلر، حسبما ذكرت قناة KWTV التابعة لشبكة “سي بي إس”. وقال تنبيه الأشخاص المفقودين إن أيا منهما “لم يصل إلى موقع التقاطه”.

ووفقًا للإفادات الخطية غير المختومة، لم يسمح لبتلر بزيارات خاضعة للإشراف مع أطفالها إلا يوم السبت، وكانت كيلي هي المشرفة في اليوم الذي فقد فيه الاثنان.

وذكر مكتب التحقيقات بالولاية، أنه تم العثور على السيارة التي كانت تسافر فيها المرأتين مهجورة على جانب الطريق بالقرب من طريق ولاية أوكلاهوما السريع، إلى جوار الحدود بين أوكلاهوما وإلكارت بكانساس.

دماء ومطرقة مكسورة

وبعد أيام قليلة من العثور على السيارة، قال مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما إن “المحققين يعتقدون أن هناك أدلة تشير إلى وجود خطأ”. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين، قال “ماكي” إنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الأدلة، لكن إفادة خطية غير مختومة أشارت إلى العثور على دماء ومطرقة مكسورة في مكان قريب.

“تم العثور على دماء على الطريق وحافة الطريق. كما تم العثور على نظارات بتلر على الطريق جنوب السيارة، بالقرب من مطرقة مكسورة. تم العثور على مجلة مسدس داخل محفظة كيلي في مكان الحادث، ولكن لم يتم العثور على مسدس”.

وكشف تفتيش لاحق لهاتف آدامز أنها بحثت، وفقا للإفادة الخطية، عن “مستوى ألم مسدسات الصعق الكهربائي، ومحلات الأسلحة، والهواتف الخلوية المدفوعة مسبقًا، وكيفية إخراج شخص ما من منزله”.

وذهبت آدامز لشراء خمس بنادق صاعقة من متجر أسلحة محلي قبل أسبوع من اختفاء المرأتين، بحسب الإفادة. ووجد المحققون أيضًا أن آدامز اشترت العديد من الهواتف “الساخنة” و”كانت الهواتف الثلاثة في المنطقة التي توجد فيها سيارة بتلر وآخر موقع معروف لبتلر وكيلي”.

وقال “ماكي”: “لا يزال التحقيق مستمرا.. يمكننا القول إن الأدلة التي تم اكتشافها داخل تلك السيارة المهجورة وحولها كانت قادرة على مساعدة محققينا على تحديد ما إذا كان هناك خطأ”.