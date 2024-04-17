الأرصاد: طقس اليوم مستقر على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق السعودية.

ولا يستبعد المركز، تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.